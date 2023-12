Supercoppa italiana, pubblicato il calendario delle partite

La Supercoppa Italiana, per la prima volta con il format della Final Four, si giocherà a Riyadh, in Arabia Saudita, da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio. Al via ci saranno il Napoli, la società campione d'Italia, l'Inter, la vincitrice della Coppa Italia, la Lazio, seconda classifica nell'ultimo campionato di Serie A, e la Fiorentina, la finalista dell'ultima Coppa Italia. Il moderno impianto 'Al-Awwal Park Stadium', lo stesso che ospitò la finale di Supercoppa Juventus-Lazio, rinnovato interamente 3 anni fa, ospiterà sia le due Semifinali che la finale.

"La competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara - ricorda in una nota la Lega di Serie A - Se, al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: 'Procedure per determinare la squadra vincente di una gara' (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

Lo schema delle gare è il seguente: Semifinale A: vincitrice Serie A - finalista Coppa Italia Napoli - Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22 local time - ore 20 italiane presso 'Al-Awwal Park Stadium' - Riyadh; semifinale B: vincitrice Coppa Italia - seconda classificata Serie A Inter - Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22 local time - ore 20 italiane presso 'Al-Awwal Park Stadium' - Riyadh; finale: vincitrice Semifinale A - vincitrice Semifinale B 22 gennaio 2024 ore 22 local time - ore 20 italiane presso 'Al-Awwal Park Stadium' - Riyadh.