La tifosissima suor Rosa delusa dal suo Napoli: "Tocca a noi piangere"

La debacle del Napoli di questi ultimi mesi sta facendo disperare anche lei, tifosa di fede granitica degli azzurri. Parliamo di suor Rosa Lupoli, monaca di clausura delle Clarisse cappuccine 33 di Napoli, supporter della prima ora della squadra partenopea che non perde una partita dei beniamini dai tempi di Maradona.

Dopo l’ultimo tonfo con il Torino (tre reti a zero per i padroni di casa), suor Rosa non ha potuto fare a meno di sprigionare sui social la delusione. Sua e di quella delle consorelle. “L'anno scorso - si è sfogata la monaca su ricordando l’annata d’oro degli azzurri - di questi tempi noi gioivano e gli altri piangevano; adesso tocca a noi piangere di tristezza per questa squadra che non riesce a risollevarsi”.

L’abbadessa delle Clarisse napoletane sempre compatte sul tifo ogni volta che il Napoli scende in campo, dopo l’amarezza, cerca di rivitalizzare la squadra che si trova a 22 punti in meno rispetto allo scorso anno. “Comunque ForzaNapoliSempre“, scrive la suora, immortalata con la maglietta dello scudetto in ricordo di una stagione strepitosa festeggiata con tanto di bandiere azzurre sui tetti del convento.