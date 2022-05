Nuovo striscione contro De Laurentiis: "Non parlare, chiudi il c***o"

A poche ore dalla sfida con il Genoa torna a salire la tensione tra il tifo organizzato del Napoli e il presidente AurelioDe laurentiis. In piazza Sannazzaro, con un blitz notturno, è stato affisso un nuovo striscione contro il patron azzurro. "ADL? SEmpre lo stesso! Non parlare chiudi il c***o".

La scritta porta la firma del gruppo organizzato dei "Vecchi Lions" e si aggiunge ai messaggi - alcuni anche contro Spalletti - lasciati nei giorni scorsi. Le immagini dello striscione, diffuse sui social anche dalla pagina "Tifoseria Partenopea 1926", hanno fatto il giro del web. Ora si attende la risposta di De Laurentiis.