La Uefa celebra il successo del Napoli a Stoccarda 32 anni dopo | VIDEO

Il 17 maggio 1989 gli azzurri guidati da Bianchi in panchina e da Maradona in campo conquistarono la Coppa Uefa

Con un post sui propri account ufficiali, la Uefa ha voluto celebrare con un video la leggendaria serata del Napoli a Stoccarda 32 anni dopo.

Il 17 maggio 1989, infatti, gli azzurri guidati da Bianchi in panchina e da Maradona in campo conquistarono la Coppa Uefa pareggiando per 3-3 in casa dei tedeschi, dopo il 2-1 dell'andata al San Paolo.

Il video pubblicato dalla Uefa con le immagini di quella notte indimenticabile per tutti i tifosi azzurri: