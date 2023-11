Stefano De Martino parla del suo Napoli: "Vi dico cosa penso su Rudi Garcia"

L’esonero di Rudi Garcia? “Mi dispiace per lui ma sono molto felice per la squadra perché non credo andassero molto d’accordo. Tra l’altro noi abbiamo un giocatore mascherato, Osimhen, quindi si poteva intuire che tra l’eroe mascherato ed il sergente Garcia non scorresse buon sangue…” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il conduttore, e grande tifoso partenopeo, Stefano De Martino, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Ora è tornato Walter Mazzarri, che non allenava da tempo. Come giudica questo ritorno? “Ancora non posso giudicare ma spero sia un bel deja vu - ha detto a Rai Radio1 il conduttore - ricorda un Napoli glorioso dei tempi che furono”.