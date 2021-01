Stazione Mostra/Maradona, inaugurati nuovi murales dedicati a Ferlaino, Lauro e Ascarelli

Sono stati inaugurati questa mattina, presso la stazione "Mostra-Maradona" della Cumana a Fuorigrotta, i nuovi murales dedicati a tre presidenti della storia del Napoli, Corrado Ferlaino, Achille Lauro e Giorgio Ascarelli.

Presenti per l'occasione proprio Corrado Ferlaino e Achille Lauro junior, insieme al Presidente Eav Umberto de Gregorio.

"Le opere costituiscono - spiega la compagnia di trasporti regionale in una nota riportata dall'agenzia Dire - un completamento della galleria che racconta la storia del Calcio nella nostra città. Naturalmente mancano ancora tanti illustri giocatori e personaggi che hanno fatto la storia del nostro calcio e non pensiamo di aver esaurito il racconto. Ne' abbiamo mai pensato di fare un racconto esauriente, perchè la storia del calcio a Napoli è così ricca che ci vorrebbe un museo e non le banchine di una piccola stazione".