Statua di Maradona, il sindaco di Casalnuovo: “La acquistiamo noi”

"Napoli non la vuole? Casalnuovo è disposta ad acquistare la statua di Maradona e a posizionarla in città". Lo afferma il sindaco di Casalnuovo di Napoli, Massimo Pelliccia, sottolineando di essere "esterrefatto" per la restituzione della statua bronzea all'artista Domenico Sepe da parte del Comune di Napoli. "Ho letto la vicenda - spiega - e la cosa mi ha lasciato esterrefatto. Ho subito chiamato Sepe, che conosco personalmente, e gli ho proposto l'acquisto della statua da parte del nostro Comune. Naturalmente attendiamo gli esiti della vicenda con il Comune di Napoli per definire un accordo vero e proprio".

Pelliccia afferma che Maradona ha avuto un "legame particolare con Casalnuovo". "Veniva spesso insieme all'altro calciatore del Napoli, Pietro Puzone, che qui aveva dei parenti - aggiunge - e la 'storia' racconta che una notte si mise a palleggiare per le strade di Casalnuovo. Ha inaugurato diversi circoli sportivi, e lui stesso aveva delle amiche che abitavano nella nostra città. Insomma, con Maradona abbiamo un legame e mi piacerebbe poter acquistare la sua statua. Abbiamo un parco intitolato a Pino Daniele, la prima statua di Totò, vogliamo anche quella di Maradona".