Stadio Maradona, prove di pace: le ipotesi sul tavolo per il passaggio al Napoli

Raffiche di vento a scoperchiare piccoli pezzi della copertura. Sabato pomeriggio lo stadio Maradona di Fuorigrotta ha mostrato il fianco alla sua vetustà, costringendo a mezz'ora di ritardo il calcio d'inizio della sfida tra Napoli e Cagliari. Un evento che ha riacceso il dibattito sulla struttura, sugli interventi di manutenzione necessari e sulla volontà del club di farlo suo.

Il punto è chi deve pagare per riqualificarlo. Può essere venduto il Maradona? Può essere dato in concessione per 50 anni o addirittura 99 anni? La prima ipotesi è quella che più piace ad Aurelio De Laurentiis, la seconda quella che preferirebbero a Palazzo San Giacomo.

Manfredi apre la porta

Intanto il sindaco Gaetano Manfredi è prontissimo al dialogo. “È chiaro che un intervento allo stadio è necessario – ha spiegato a margine di un consiglio comunale – Noi abbiamo stanziato delle risorse per fare interventi di manutenzione e lo facciamo ogni anno. L'anno scorso abbiamo fatto i bagni, quest'anno ci sono fondi proprio per la copertura”. “C'è però – aggiunge – il tema di un grande intervento di ristrutturazione che va affrontato in una logica più ampia, perché richiede un investimento di qualche decina di milioni. Noi siamo sempre disponibili con De Laurentiis, se c'è un'offerta economica congrua siamo pronti a discuterla e verificare il modo di realizzarla”.

Il regalo ai consiglieri comunali

Intanto il patron del club azzurro è tornato sui suoi passi a proposito di alcune dichiarazioni dei giorni scorsi. I consiglieri comunali “non amano Napoli” perché non vogliono vendere il Maradona al club, aveva detto Aurelio De Laurentiis a proposito dei componenti dell'assemblea di via Verdi. Uno strappo che ha intenzione di ricucire – è fondamentale per ottenere il Maradona – a partire da un regalo che ha fatto recapitare all'ufficio della presidenza del Consiglio comunale: divisa di gioco scudettata, personalizzata per ciascun esponente dell'assemblea cittadina. Eccetto, pare, per il consigliere Nino Simeone presidente della commissione Infrastrutture, con cui il rapporto è tutto fuorché idilliaco.

Scenari futuri

Lo stadio (che peraltro avendo compiuto 50 anni è anche sottoposto a vincolo storico) non è nella lista dei beni alienabili del Comune di Napoli, ma il Consiglio comunale potrebbe cambiare le cose. De Laurentiis lo vorrebbe, ma la sua ipotesi di una struttura più piccola e senza pista di atletica non va incontro a quelle che sono le necessità individuate dall'amministrazione cittadina. Un'ipotesi è che si possa modificare in qualche modo lo status del Collana per sopperire ad eventuali carenze di “offerta impiantistica per la città” dovute a un restyling del Maradona, ma il catino vomerese è della Regione. Insomma: qualsiasi strada si voglia intraprendere tra cessione o affidamento, la politica cittadina ha molto da lavorare.