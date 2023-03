Stadio Maradona, 120 nuovi posti riservati alle persone disabili

Saranno riservati alle persone con disabilità 120 nuovi posti nel settore Distinti dello Stadio Maradona, una volta completata la realizzazione dei box bagni ad essi dedicati. Lo ha annunciato la commissione Sport del Comune di Napoli, presieduta dal consigliere Gennaro Esposito, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella struttura sportiva di Fuorigrotta.

Approfondito anche il tema del parcheggio sotterraneo chiuso dagli anni '90. I posti auto sono 300 ma su questi, ha detto Esposito, "è in valutazione lo stato manutentivo del parcheggio visto che non mai stato aperto, mai collaudato e quindi si devono fare delle indagini circa la possibilità di rimetterlo in funzione. La volontà dell'amministrazione è quello, comunque, di metterlo a disposizione della cittadinanza".