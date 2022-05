De Laurentiis: "Con Manfredi faremo diventare il Maradona uno stadio bellissimo"

"Lo stadio Maradona lo rimetteremo a posto e lo faremo diventare un bellissimo stadio, ma dobbiamo studiare tutte le problematiche collaterali, come viabilità, servizi e trasporti, possibilità di far vivere la struttura 7 giorni su 7. Bisogna rispettare anche quelle che sono le esigenze delle persone che vivono in quel quartiere". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro dello stadio Maradona a margine di un evento al Comune di Napoli dedicato a Diego Armando Maradona.

Il patron azzurro ha speso parole di elogio per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Il sindaco, che è stato anche ministro, conosce le regole del dover amministrare. Si è fatto assegnare da Roma una persona perfetta per il bilancio, perché questo Comune è sempre stato disastrato sul bilancio. Lui ha dovuto, in questi 7-8 mesi, immergersi e capire".