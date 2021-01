Stadio Maradona, nuovi lavori in arrivo: sarà ristrutturato anche il tunnel del 'miglio azzurro'

La Regione Campania ha stanziato un altro milione di euro per lavori allo Stadio Maradona ex San Paolo. E' quanto annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Saranno effettuati due interventi - ha spiegato De Luca - per rifare completamente l'impianto di videosorveglianza e per ristrutturare il tunnel del cosiddetto 'miglio azzurro', ovvero quello che conduce gli autobus delle squadre all'interno dello stadio. Quindi per quanto riguarda l'impianto arriviamo ad un investimento complessivo della Regione di 25 milioni di euro".