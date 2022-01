Stadio Maradona, Manfredi: "Il Napoli può rinegoziare il canone per fase Covid"

"Quello del Napoli calcio è un canone he ovviamente deve essere riscosso. In quel caso dobbiamo distinguere tra la situazione pre Covid e Covid". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della seduta monotematica del Consiglio Comunale sul Patto per Napoli, parlando con i cronisti presenti della problematica relativa alla riscossione e al patrimonio comunale, ha fatto riferimento anche alla questione dello Stadio Maradona

"Durante la situazione Covid per tutte le società sportive è previsto che ci sia la possibilità di una rinegoziazione per la riduzione degli incassi. Lo abbiamo fatto per l'Ippodromo, ad esempio", ha spiegato il primo cittadino partenopeo in riferimento alla possibile rinegoziazione del canone dell'impianto sportivo di Fuorigrotta con la Ssc Napoli.