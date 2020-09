Sporting Lisbona-Napoli, dove vedere la partita

Ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri saranno di scena questa sera alle ore 20,30 a Lisbona, dove affronteranno lo Sporting.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in pay per view su Sky Sport (canale 251) al costo di 9,99 euro.