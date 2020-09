Carlo Alvino: "Sporting Lisbona-Napoli non si gioca. Positivi tre calciatori portoghesi"

Sporting Lisbona-Napoli, in programma questa sera in Portogallo, è fortemente a rischio. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo il noto giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino, il match dovrebbe essere annullato per la positività di tre calciatori portoghesi al Covid-19.

La notizia della positività dei calciatori biancoverdi, asintomatici e che in questo momento sarebbero già in isolamento, è stata confermata anche dal noto giornale sportivo lusitano Record, che parla anche della cancellazione della gara per questo motivo.

"Sporting-Napoli non si gioca. Positivi tre giocatori del club portoghese", scrive Carlo Alvino su Twitter.

Il Napoli, che si trovava già sul suolo portoghese, dovrebbe sostenere una sessione di allenamento su uno dei campi nei pressi dello stadio dello Sporting, secondo quanto riferisce Sky Sport.