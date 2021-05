Spezia-Napoli, De Laurentiis fa i complimenti a Gattuso e alla squadra: il tweet del patron

Aurelio De Laurentiis non nasconde tutta la sua soddisfazione per la splendida e convincente vittoria conquistata dal Napoli sul campo dello Spezia per 4-1.

Il patron azzurro ha voluto fare i complimenti al tecnico Gattuso e alla squadra via Twitter.

"Bravo Gattuso, brava la squadra....Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen", il cinguettio del presidente.