Spalletti: "La maturità evidenziata dalla squadra è stata fondamentale"

"La maturità evidenziata dalla squadra è stata fondamentale, importantissima, queste partite qui con questo pubblico, terreno, l'orario... le vinci preparandole dal giorno prima. Loro sono stati bravissimi a farsi trovare pronti. Nonostante le difficoltà citate, oltre allo Spezia bravissimo a toglierci profondità, non siamo riusciti a creare moltissimo nel primo tempo, anche se 3-4 impulsi li abbiamo dati. Poi nella ripresa l'episodio ci ha spianato la strada. Poi la squadra ha continuato a fare ciò che mi aspettavo nella ripresa per portare a casa il risultato". Così Luciano Spalletti ha commentato Spezia-Napoli ai microfoni di Dazn al termine della partita.

Osimhen-Kvaratskhelia

"Osimhen, questo gol, lo farà rifare a Kvaratskhelia. Funziona così. Magari uno tira e non fa segnare il compagno, poi non gli ridà la palla... è un fatto di amicizia, valore, per quanto riguarda andare ad acchiappare il risultato di squadra e non individuale. Osimhen? Neanche io l'avevo mai visto, è una roba... è un mezzo jump con due piedi, di solito fai il terzo tempo. Ma fare così, due piedi in terra e fare lo stacco così è una roba incredibile. Guarda dov'è arrivato! Bravo Osimhen...".

Il rigorista

"Sì, è Kvaratskhelia. Ce ne sono anche altri. Si sono parlati, siccome Kvara è bravissimo e sensibile e disponibile se uno... Oggi non ho voluto farlo essere così disponibile come ogni tanto fa".