Cosa manca a Raspadori e cosa ha più degli altri: la spiegazione di Spalletti

Nel corso della conferenza stampa di apertura del ritiro della Nazionale a Coverciano in vista del doppio impegno contro Malta e Inghilterra, Luciano Spalletti ha parlato del parco attaccanti a sua disposizione, soffermandosi anche su Giacomo Raspadori.

“Sto messo benissimo per quanto riguarda gli attaccanti. Il calcio moderno ci ha fatto vedere che conta la forza fisica e che è un bel punto di partenza. Ormai molte partite si vincono con i calci piazzati, con i colpi di testa. Per questo, se devo pensare a un centravanti, penso a quelli che già ho qui, Scamacca e Kean. Il primo è forse un po' più pulito tecnicamente, come tocco di palla e qualità nello stretto. Kean è più fisico, più massiccio dal punto di vista d'impatto, di copertura di campo e di metri. Fa più strada. Poi c’è Raspadori, che è un centravanti con altre caratteristiche: ha grande tecnica e inventiva, gli manca solo un po' di altezza”, ha spiegato l'ex allenatore del Napoli.