Spalletti e la prima volta al Maradona: "Emoziona così… e pieno?"

Prima volta per Luciano Spalletti in quello che oggi è lo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico del Napoli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale per descrivere l'emozione di entrare nell'impianto di Fuorigrotta.

"Prima volta al Diego Armando Maradona! Restare indifferente a questo stadio significa non avere un rapporto profondo con il calcio. Emoziona così… e pieno???", scrive l'allenatore azzurro.