Nazionale, Mancini si dimette a sorpresa da ct: Spalletti tra i possibili successori?

Scossone a sorpresa nella nazionale italiana di calcio. In una calda domenica preferragostana arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia delle dimissioni dalla carica di commissario tecnico di Roberto Mancini. L'allenatore marchigiano lascia la panchina azzurra dopo oltre 5 anni e la vittoria dei Campionati Europei 2021.

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di commissario tecnico della Nazionale italiana, ricevute nella tarda serata di sabato", si legge nella nota ufficiale della Figc.

Ed intanto è subito scattato il toto-nomi per la successione di Mancini, che vedrebbe in prima fila anche Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli potrebbe fare un'eccezione e anticipare il suo ritorno sul campo per la Nazionale, impegno non quotidiano e intenso rispetto a quello con una squadra di club. Altro candidato forte alla sostituzione del tecnico jesino è Antonio Conte. Per lui, eventualmente, si tratterebbe di un ritorno alla guida dell'Italia.

La Figc, sempre attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato che il nome del nuovo ct sarà comunicato nei prossimi giorni: "Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale".