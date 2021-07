Spalletti sui social: "A tutta forza per il Napoli!". Pioggia di 'like' dai tifosi

Luciano Spalletti, giorno dopo giorno, sta entrando già nel cuore di una parte della tifoseria azzurra. Il tecnico toscano ha pubblicato nelle ultime ore sul suo account Instagram una foto dei suoi calciatori impegnati nel tiro alla fune a Dimaro.

"A tutta forza per il Napoli!", scrive l'allenatore azzurro, che ha anche cambiato la propria immagine del profilo inserendo una foto con la casacca che riporta la scritta "Sarò con te e tu non devi mollare".

Il primo post social dedicato al Napoli è stato subito accolto con una pioggia di 'like' dai tifosi partenopei, che hanno manifestato in molti messaggi e commenti il proprio apprezzamento per l'inizio del trainer di Certaldo.