Spalletti "finisce" sul presepe: l'omaggio di Di Virgilio per il nuovo tecnico del Napoli

"Ora è ufficiale Genny Di Virgilio battezza Mr Spalletti sul presepe a Napoli". Con queste parole il maestro di arte presepiale di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio annuncia il suo omaggio al nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. L'ex tecnico di Inter e Roma è così diventato una statuina del presepe napoletano.

Come da tradizione, così come è stato per altri tecnici e giocatori azzurri, Di Virgilio in tempi record, a poche ore dall'annuncio ufficiale, dedica una sua opera al tecnico toscano.