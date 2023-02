Ancora un riconoscimento per il Napoli nel mese di gennaio: Spalletti eletto tecnico del mese

Dopo quello a Victor Osimhen per la rete più bella del mese di gennaio, quella contro la Roma, arriva un altro riconoscimento per il Napoli nel mese di gennaio.

Il premio "Coach of the month" della Serie A è stato, infatti, assegnato a Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 16ª alla 20ª della Serie A TIM 2022/2023.

“Per la seconda volta Luciano Spalletti viene premiato come miglior allenatore del mese - ha dichiarato l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo - . Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica, il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti sui 15 disponibili, con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma. Se il Napoli è un gruppo compatto e concentrato in ogni sua componente, il merito, oltre che della società, è certamente del lavoro di Luciano Spalletti e del suo staff”.