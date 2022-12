IFFHS Awards 2022, Spalletti tra i candidati per il premio di miglior allenatore di club al mondo

C'è anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in lizza per aggiudicarsi il premio di miglior allenatore di club al mondo nell'ambito degli IFFHS Awards 2022.

Insieme al trainer azzurro ci sono anche, tra gli altri, Ancelotti, Klopp, Guardiola, Nagelsmann, Emery, Mourinho, Scolari e Ibarra.

Curiosità: tra i 15 top coach in lizza per il riconoscimento c'è anche Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di finale in Champions League.