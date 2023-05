Spalletti ritira il Premio Bulgarelli: "Napoli ha insegnato come festeggiare uno scudetto"

"Napoli ha insegnato come festeggiare uno scudetto, ha insegnato come far partecipare tutti alla gioia di un'altra squadra. La gioia non ha confine". Così Luciano Spalletti ha parlato a Bologna nel corso della cerimonia di consegna del Premio Bulgarelli, del quale il tecnico del Napoli è stato insignito.

L'allenatore azzurro all'arrivo in platea è stato protagonista di un siparietto con l'arbitro Orsato, accanto al quale si è seduto e con il quale ha scattato una foto con tanto di abbraccio.

"I miei calciatori si sono impegnati, hanno fatto tutto benissimo, dando gran disponibilità in allenamento e in partita. Hanno dimostrato quell'attaccamento alla maglia, una cosa in cui Giacomo Bulgarelli era maestro assoluto", le parole di Spalletti riportate dal Corrieredellosport.

Non sono mancati i complimenti al direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli: "Sono arrivati giocatori forti, esistevano i video, le notizie, ci siamo informati. Va dato merito al nostro ds di aver sostituito giocatori forti con altri dello stesso valore".