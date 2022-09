Spalletti operato a Milano nelle scorse ore: frattura alla clavicola per l'allenatore del Napoli

Fastidioso contrattempo per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha riportato nella giornata di domenica una frattura della clavicola. L'allenatore toscano ha raggiunto Milano nella notte tra domenica e lunedì ed è stato operato presso l'Humanitas nella tarda mattinata di ieri, facendo rientro a Castel Volturno nella notte.

Spalletti era regolarmente presente in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liverpool e ha aggiunto dettagli sulle sue condizioni: "Mi è successo un incidente domenica mattina. Mentre venivo a Castel Volturno, perchè c'erano ad allenarsi Sirigu e Demme, nell'incidente ho riportato la frattura della clavicola. Quando è successo l'incidente ho avvisato i nostri dottori verso ora di pranzo, perchè mi sono reso conto del dolore che avevo. Siamo andati alla clinica Pineta Grande a fare gli accertamenti. Sono stati gentilissimi, mi hanno fatto le radiografie e si è riscontrata questa frattura della clavicola. Poi, tramite Canonico e De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per quanto riguarda i problemi alla spalla, che è il dott. Alessandro Castagna, che era all'estero per un congresso. Non poteva intervenire lui, ma mi ha messo a disposizione il primario di traumatologia Lorenzo Di Mento all'Humanitas di Milano. Sono stati gentilissimi perchè poi per fare 7 ore di macchina ed arrivare a Milano sono arrivato alle quattro di mattina. Erano lì ad aspettarmi, hanno fatto tutti gli ulteriori accertamenti e poi la mattina alle 11.30 sono riusciti a trovare uno spazio per operarmi. Mi hanno operato, sono uscito alle 15. Mi hanno dimesso ieri sera alle 19 e tramite un amico sono riuscito a ritornare un'altra volta a Castel Volturno alle 3.30. E' tutt'a posto, sono riuscito a saltare solamente l'allenamento di ieri. Dovrò portare per un mese il tutore. Mi hanno messo una placca con sette viti e dovrò fare il percorso necessario quando ci sono fratture di questo tipo".