Spalletti e l'ipotesi nazionale in un futuro prossimo: "Perchè no"

Una nazionale in futuro prossimo di Luciano Spalletti, dopo un anno di riposo lontano dal calcio, sarebbe un'ipotesi tutt'altro che da scartare. E' quanto emerso dall'ultima conferenza stampa post partita da allenatore del Napoli.

Il tecnico toscano ha così risposto ad una domanda sull'argomento: "Allenare una nazionale sarebbe molto stimolante. Dal punto di vista professionale ti permette di staccare ogni tanto, di uscire, rientrare al lavoro, fare discorsi perfetti e allenamenti splendidi. La nazionale sarebbe sicuramente una bella soluzione".

"Per il futuro una nazionale o una squadra di allievi di una società, so che mi daranno sempre le stesse sensazioni di sentire il profumo dell'olio dei muscoli nello spogliatoio, il sudore e l'erba in campo. E' la stessa sensazione qualsiasi sia il livello della squadra, piccola o grande", ha aggiunto Spalletti.