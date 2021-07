Spalletti: "Onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Darò tutto me stesso" | VIDEO

Primo giorno da nuovo allenatore del Napoli per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è arrivato intorno alle 13,00 a Castel Volturno insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Spalletti ha subito voluto dedicare un messaggio ai tifosi azzurri, pubblicato sui canali social del club partenopeo: "Ai tifosi dico forza Napoli e come dicono loro 'sarò con te'! Sono felicissimo e onoratissimo di essere l'allenatore del Napoli. Darò tutto me stesso per il bene di questa squadra. Non vedo l'ora di conoscere bene la città, che è un posto meraviglioso".