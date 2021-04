CALCIOMERCATO NAPOLI - Per la panchina azzurra risalgono le quotazioni di Spalletti

L'ex tecnico di Inter e Roma torna prepotentemente in corsa per la successione a Gattuso

Risalgono le quotazioni di Luciano Spalletti in chiave Napoli. Potrebbe essere il tecnico toscano, infatti, il possibile successore di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra.

L'ex allenatore di Inter e Roma - secondo il Corriere dello Sport - è in lizza con Massimiliano Allegri e Ivan Juric.

Dopo l'esperienza milanese, sponda nerazzurra, Spalletti è rimasto fermo nelle ultime due stagioni, essendo ancora sotto contratto fino al 30 giugno prossimo con il club meneghino.

Nelle ultime esperienze in Italia, dopo l'avventura in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, ha collezionato un terzo ed un secondo posto in classifica con la Roma e due quarti posti di fila con l'Inter.