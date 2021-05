Napoli, De Laurentiis ufficializza Spalletti: "Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro"

Con il consueto tweet presidenziale, Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano, 62 anni, è dunque il successore di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra.

"Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro", scrive il patron su Twitter.

Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 29, 2021

Spalletti, che si legherà al club partenopeo per i prossimi due anni, era fermo ai box da due stagioni, dopo l'addio all'Inter al termine del campionato 2018-2019 concluso con il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League.

In carriera l'allenatore di Certaldo ha vinto due campionati russi con lo Zenit San Pietroburgo, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana con la Roma, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia sempre con lo Zenit. Ben quattro i secondi posti in Serie A collezionati con i giallorossi, con i quali è giunto per due volte anche ai quarti di finale di Champions League.