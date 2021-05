Il "Pampa" Sosa su Spalletti: "Migliore allenatore avuto in Italia"

La scelta di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli, al posto di Gattuso, ha raccolto il benestare anche di un grande ex azzurro: il Pampa Sosa. L'ex attaccante ha diffuso via social il suo pensiero, parlando del suo ex tecnico ai tempi dell'Udinese: "Il Napoli ha scelto Luciano Spalletti posso semplicemente dire che è il migliore allenatore che ho avuto in Italia, lavoro e personalità".

C'è grande attesa per l'ex tecnico di Roma e Inter, con i tifosi che nutrono la speranza di poter tornare presto a "dettare legge" sui campi della Serie A. L'esclusione dalla prossima Champiuons League, infatti, brucia ancora e le maggiori colpe vengono attribuite proprio alla guida tenica di Gennaro Gattuso, ora passato alla Fiorentina. Su questa e su altre questioni - come quella degli azzurri da riconfermare in rosa - si aspettano le parole del neo tecnico azzurro che, presto, sarà presentato ufficialmente.