Primo giorno in azzurro per Spalletti, il tecnico: "Forza Napoli, come dicono i tifosi 'sarò con te'!"

Primo impatto con la realtà partenopea per l'allenatore toscano, accolto dal presidente Aurelio De Laurentiis

Primo giorno napoletano per Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico azzurro è arrivato in treno alla stazione alta velocità di Afragola. Ad accoglierlo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. I due si sono poi recati a Castel Volturno per un primo vertice.

In rete circola già il video del saluto dell'allenatore ai tifosi: "Forza Napoli e come dicono loro, 'sarò con te'!".

Ecco le immagini pubblicate su Twitter da Sportitalia: