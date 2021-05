Spalletti-Napoli, arriva la 'benedizione' di Ottavio Bianchi: "Sono certo che farà bene"

Chi ne sa, e molto, di allenatori e di come si vince a Napoli è sicuramente Ottavio Bianchi. L'indimenticato ex calciatore, ex dirigente, ma soprattutto ex tecnico azzurro del primo storico scudetto del 1987 e della Coppa Uefa 1989, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile approdo di Luciano Spalletti su quella panchina che fu sua dal 1985 al 1989 e nella stagione 1992-93.

“Spalletti non ha bisogno di presentazioni: il suo curriculum parla da solo. Ha tutte le possibilità di lavorare bene in azzurro, ne sono certo. Il calcio italiano è peggiorato moltissimo, le competizioni internazionali ci puniscono. Speriamo nella Nazionale”, ha affermato Bianchi.