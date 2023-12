Spalletti: "Napoli mi manca tantissimo. Mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi"

"Napoli è una cosa bellissima. Io sono andato lì e ho ricevuto questa bellezza, questa felicità. Quando mi hanno detto che l'ultimo sportivo a ricevere la cittadinanza onoraria è stato Maradona, lì ho un po’ vacillato e sono anche arrossito. Napoli mi manca tantissimo, perchè poi avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra. Si era venuto a creare questo incredibile calcio relazionale e ora un po’ mi manca non essere nel Napoli. Quello scudetto me lo sento bene addosso, tant'è che nella scelta che ho fatto l'ho voluto anche un po' difendere, preservare questo momento, perchè si sa che nel calcio si brucia tutto molto velocemente. Mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi”. Così Luciano Spalletti, ospite della trasmissione di Bruno Vespa "Cinque minuti" in onda su Rai 1 dopo il tg delle 20, ha parlato della sua esperienza in azzurro e del suo legame con la città.

"Io brutto carattere? Per quanto mi riguarda c'è un calcio dentro e un calcio fuori. E da dentro non mi risulta tutto questo. Sono stati tanti anni ad Empoli, all'Udinese, alla Roma, allo Zenit. Se avessi tutto questo cattivo carattere, non avrei potuto farlo. L'unica autorizzata a dirlo è mia moglie Tamara, che dice che ce l'ho buono!", ha aggiunto l'allenatore.

Chiusura sugli Europei: "Noi siamo i detentori, sappiamo che avremo qualche difficoltà, ma non possiamo tirarci indietro. Siamo l'Italia".