Spalletti, il dono a Mourinho per il compleanno: "Gli ho regalato un Pulcinella"

"A Mourinho ho regalato un Pulcinella, personaggio caratteristico di Napoli. L'ho regalato anche a tutti quelli che in Champions League sono venuti qua". Questa la curiosità rivelata da Luciano Spalletti nel post partita di Napoli-Roma ai microfoni di Dazn.

Anche il tecnico giallorosso ha parlato del dono ricevuto dal collega a Dazn: "Ho ringraziato Spalletti per il regalo che mi ha fatto prima della partita per il mio compleanno, anche se non ho ancora avuto la possibilità di vederlo".