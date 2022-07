Spalletti: "Se Koulibaly dovesse fare altre scelte andrà sempre ringraziato. Guai a chi dovesse dirgli qualcosa"

Luciano Spalletti, Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani hanno incontrato i tifosi, rispondendo alle loro domande, presso l'auditorium di Folgarida.

L'argomento di attualità, come prevedibile, è stata la possibile cessione di Koulibaly al Chelsea. Sul possibile addio del difensore senegalese Spalletti ha risposto così alla domanda di un giovanissimo tifoso: "Se dovesse fare scelte diverse, noi non finiremo mai di ringraziarlo per l'aiuto che ci ha dato. E' una persona bravissima e buonissima. Gli augureremo tutto il bene, se lo merita. Guai a chi dovesse dirgli qualcosa se scegliesse diversamente".

Spalletti ha risposto anche ad una domanda su Politano: "Lo tengo volentieri se lui vuole rimanere. E' quello che ha fatto più presenze di tutti in attacco. Io ho fatto tutto quello che potevo per farlo esprimere al meglio".

Non è mancata anche una domanda su Dybala: "Ha le qualità per dare soluzioni alla squadra. Ha fantasia, estro, tecnica. Fa gol, batte bene le punizioni. E' perfetto per una squadra forte, cercheremo di farlo crescere un pochino!".