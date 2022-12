Spalletti: "Passione e amore dei napoletani energia pura per il calcio mondiale. Kim può restare a lungo in azzurro"

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media turchi. Il tecnico del Napoli ha parlato, tra le altre cose, dell'attrattatività nei confronti dei calciatori, del club azzurro e della città partenopea: "Noi come Napoli possiamo tenere qualsiasi calciatore forte che c'è in giro per il mondo, perchè la forza è Napoli. Quando un calciatore viene ad abitare a Napoli e ha a che fare con la passione dei napoletani, con l'amore che i napoletani hanno per i suoi calciatori e per questo sport, qualsiasi calciatore ne viene travolto da questo entusiasmo. A Napoli si sta bene perchè c'è una qualità di vita enorme dal punto di vista delle potenzialità, di estro, di fantasia, di qualità di vita quotidiana. I calciatori da noi stanno molto bene, quindi non abbiamo problemi a credere che Kim possa fare una lunga carriera nel Napoli".

"Non va dimenticato mai - ha proseguito Spalletti - che c'è una società sanissima a Napoli. Ora i calciatori vogliono avere a che fare con queste realtà dove poi viene mantenuto quello che gli viene detto. Passione e amore napoletana è energia pura per il calcio mondiale".

Un estratto delle dichiarazioni del tecnico azzurro tratte dal canale Youtube "Forza Cimbom".