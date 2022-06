Spalletti: "Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo. I tifosi meritano una squadra di alto livello"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, in collegamento con Sky Sport durante una festa nella sua tenuta in Toscana, ha parlato anche di calcio e della prossima stagione.

"Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo. Si riparte tutti da zero e la speranza è riuscire a fare bene come l'anno scorso. Speriamo di vincere tante partite all'inizio come accaduto un anno fa. Le aspettative? I tifosi meritano una squadra di alto livello. La loro passione per i colori è molto importante", le parole dell'allenatore azzurro.