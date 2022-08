Spalletti fa chiarezza: "Raspadori servirebbe. Mertens? Non sono stato io"

Il momento del Napoli è sicuramente particolare, con l'addio di numerosi giocatori cui i tifosi erano affezionati e un mercato che a 10 giorni dall'inizio della stagione ha ancora numerosi nodi da sciogliere. Luciano Spalletti ha provato a fugare qualche dubbio ai supporter azzurri in un'intervista concessa al Corriere della Sera.

"Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità - sono le parole dell'allenatore azzurro - Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che, entro certi confini, sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati".

A Spalletti è chiesto un giudizio anche su Raspadori, che pare essere un suo pallino. "Non è un mio giocatore", ma, spiega, "è un ragazzo che avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità, e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto naturale di Mertens". La domanda va da sé: allora perché non trattenere il belga, peraltro amatissimo dalla piazza? "Chiariamo - puntualizza l'allenatore - non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Mertens avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, ed è giusto così".

Un passaggio anche sul rapporto con De Laurentiis. "Diretto, frontale. E dunque vero. Per incontrarci a volte sono necessari compromessi caratteriali: a volte abbozzo io, altro volte lo fa lui. Siamo due persone forti", conclude il toscano.