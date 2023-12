Spalletti: “Con De Laurentiis tutto ok, è una persona intelligente” (VIDEO)

"Napoli mi ha lasciato tantissime cose, sono affezionato perché l'ho usata per vincere questo scudetto. La loro passione, la loro partecipazione emotiva hanno rimesso a posto cose che succede di sbagliare durante un percorso lungo. E avere una città dall'amore così sfrenato rende più facile sistemare quello che non va come vorresti. È venuto fuori un lavoro eccezionale di tutte le componenti che ci ha permesso di fare un percorso bellissimo in cui tutti sono stati importanti allo stesso modo".

Così il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti, parlando al Tg Poste, in merito allo scudetto vinto con il Napoli. Il rapporto con De Laurentiis? "Con lui è tutto a posto, ha il suo ruolo, le sue idee. Alcune cose sono state importanti perché arrivassimo a questo obiettivo, ma è una persona capace e intelligente. Altre cose è meglio lasciarle perdere perché avrebbero creato intralcio", conclude Spalletti.