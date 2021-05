Spalletti, parla un suo ex calciatore: "Esalterà le qualità di Insigne"

"Ho giocato 13 anni all'Udinese, dove ho passato dei momenti bellissimi. Con mister Spalletti siamo riusciti a conquistare la prima qualificazione in Champions League, oltre a due in Coppa Uefa, ed è stato il momento più alto della mia carriera". Così Valerio Bertotto, ex difensore dell'Udinese di Luciano Spalletti, ai microfoni de "Il Sogno Nel Cuore", in onda su 1 Station Radio.

"Spalletti è assolutamente all'altezza di allenare il Napoli, stiamo parlando di un grandissimo allenatore, una persona molto schietta e diretta. Poi non dimentichiamo che è bravissimo sotto il profilo tecnico-tattico e nella gestione della rosa. Sicuramente ha un carattere forte, ma allo stesso tempo è un grande professionista ed un grande competente della materia. Sarà un valore aggiunto importante per gli azzurri. Ad Udine ci ha fatto cambiare vari moduli, è un tecnico duttile bravo ad adattarsi ai calciatori che ha a disposizione, ma la stessa duttilità la pretende anche dagli stessi atleti. È uno che ti chiede spesso di cambiare assetto a gara in corso. Insigne come Di Natale? Antonio era un ragazzo talentuoso che veniva dall'Empoli, mentre Lorenzo è un calciatore già affermato, con un grandissimo talento: Spalletti esalterà le qualità del capitano. Si dice che le squadre di Spalletti siano poco attente alla fase difensiva, ma non è assolutamente così. Non si arriva ai livelli del mister se non si lavora a 360°. Lui è maniacale sul lavoro difensivo, non so perché giri questa voce sbagliata. Ovviamente andrà supportato dalla società e bisognerà dargli un po' di tempo per incidere concretamente sulla squadra", ha aggiunto Bertotto.