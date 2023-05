Spalletti: "Incontro con De Laurentiis? Di futuro parlerà la società. Questo gruppo può aprire un ciclo"

"Io sono piuttosto rigido ai festeggiamenti, però se hai davanti la gioia, il sole, l'entusiasmo di questa città è impossibile non lasciarsi andare. Io ho difeso sempre la squadra, la società, i miei uomini e devo dire che l'ambiente mi ha dato tanto e la città subito ha contraccambiato riportando l'amore allo stadio. La gente di Napoli mi ha dato tanta riconoscenza e io sono riconoscente ai tifosi per essersi messi a braccetto con la squadra. Questa gioia mi ripaga dalle tanti notti insonni trascorse per amare Napoli. Ho dato tutto me stesso e adesso a modo mio, sono felice anch'io. Dal mio punto di vista mio appena sono arrivato ho letto la filastrocca sulle casacche 'abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione' e a quello mi sono ispirato sempre, ovvero cercare di vincere". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match contro il Monza.

Il tecnico del Napoli è stato accolto dagli applausi dei giornalisti presenti presso la sala conferenze del Konami Training Center: "Voglio ringraziare anche voi giornalisti perchè quest'anno mi avete dato una grossa mano. L'applauso che mi avete tributato all'entrata io lo ricambio con favore a voi".

L'incontro con De Laurentiis

"Il presidente mi ha portato in un ristorante sopraffino, abbiamo mangiato e bevuto troppo bene per avere la bocca libera a chiacchierare. A parte tutto, è molto chiaro ciò che è emerso ieri sera, ma i dettagli è giusto che li esprima la società perchè non posso passare davanti. Parlare di futuro è una loro prerogativa, io devo solo pensare a lavorare e chiudere questo campionato nel migliore dei modi".

Il record di punti

"Quando una squadra ha impostato la propria felicità su quello che riesce a dare in campo, è importante cercare di proseguire bene. Ci sono pezzi di cuore azzurro che ci seguiranno ovunque e quindi bisogna finire bene. E' una situazione nuova, dobbiamo cercare di miscelare i festeggiamenti e la gioia per lo scudetto anticipato con un bel calcio da continuare ad esprimere. La partita con la Fiorentina ci a detto che la squadra è carica, che ha voglia ancora di dare il massimo".

Le scelte con il Monza

"Dovremo fare molta attenzione pur dovendo gestire le nostre scelte di formazione e credo che domani sarà difficile comandare il gioco. Però l'intenzione è quella di andare a vincere, perchè la nostra idea è quella di vincerle tutte. Poi bisogna vedere se ce la faremo. Credo che darò spazio a chi ha giocato di meno, sceglierò 2 o 3 cambi e poi vedremo di andare avanti in questo modo fino all'ultima giornata. Posso dire che domani gioca Bereszynski dall'inizio. Abbiamo l'obbligo morale e professionale di fare il massimo in queste quattro gare finali e dobbiamo imporci una condotta esemplare. La disciplina è un lavoro fondamentale che questa squadra ha sempre mostrato in maniera corretta. Meritiamo un bel finale di campionato, sia noi che i tifosi".

Il ciclo futuro

"Io credo che in questa stagione abbiamo vinto e valorizzato la rosa. E' un risultato questo che mi rende molto soddisfatto. Questo va anche a grande merito della società perchè mi ha dato possibilità di allenare calciatori giovani e carichi di disponibilità. Questo gruppo ha un futuro importante e credo si possa aprire un ciclo", ha concluso Spalletti.