Spalletti su Insigne: "Deve incontrarsi con De Laurentiis per parlare"

A Dimaro spazio alle domande dei tifosi a Piotr Zielinski, Matteo Politano e Luciano Spalletti.

Le parole del nuovo tecnico azzurro: "E' un piacere essere qui, di solito questi incontri servono per avvicinare i tifosi, ma il piacere è nostro. Ho una squadra forte e volevo rendermi conto direttamente di quanto erano convinti di esserlo, ora già ricevuto mezza risposta. I nostri calciatori hanno bisogno anche dell'entusiasmo del pubblico, ma è attraverso l'impegno che avremo più risposte perché Napoli è una piazza importante. Voglio i giocatori più forti e duri possibili, se si va d'accordo e con una visione comune (con De Laurentiis) si fanno più risultati.

Caso Insigne

"Si devono incontrare lui ed il presidente per parlare, io sono convinto che due personalità così poi quando si parleranno troveranno un punto qualsiasi esso sia per poter ripartire. Dobbiamo aspettare e poi capiremo cosa si sono detti. E' chiaro che l'occasione fa l'uomo ladro. Ottimismo e pessimismo dipendono da cosa ti racconti, io sono ottimista, se te la racconti di traverso sei un pessimista. Per ora è tutto un mettere le mani avanti", spiega Spalletti sul dubbio rinnovo per Insigne.