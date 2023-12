Spalletti-De Laurentiis, il siparietto: "Con lui è sempre stato così, è come essere in un film horror" | VIDEO

Simpatico botta e risposta tra l'ex tecnico azzurro e il presidente in occasione della consegna della cittadinanza onoraria al Maschio Angioino

Con la presenza di Aurelio De Laurentiis in prima fila alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, era praticamente impossibile non pensare a qualche siparietto con l'ex tecnico. E così è stato, quando il sindaco Gaetano Manfredi ha chiamato il presidente azzurro a parlare.

"Luciano, accettando questa cittadinanza adesso ti sei rovinato con le tue mani. Quando avremo bisogno di una consulenza, non potrai negarcela", ha incalzato il presidente del Napoli. "Con lui è stato sempre così, è come essere in un film horror. Tu pensi sempre che la scena di paura sia arrivata e invece dopo si riparte e fai un balzo!", la replica divertita del ct della Nazionale.