Ronaldo, Spalletti (sotto sotto) ci spera davvero: "A chi non piacerebbe allenarlo?"

Luciano Spalletti nella conferenza stampa di oggi, prima della gara con la Fiorentina, è stato chiaro: "Al momento non c'è nulla di concreto per quanto riguarda Cristiano Ronaldo al Napoli". Eppure l'impressione unanime è stata che il tecnico toscano non abbia affatto gettato acqua sul fuoco.

Lo dimostra il fatto che - a proposito dell'allenare CR7 - abbia detto “quale allenatore non vorrebbe raccontarlo ai propri figli?”, lo dimostrano le parole su Osimhen, calciatore forte e quindi appetito (“può arrivare l’arabo da un giorno all’altro”).

Insomma, è difficile imbastire una trattativa così complessa in pochi giorni, è vero, ma la sensazione in casa Napoli è di un "mai dire mai".

Fiorentina un po' a margine della conferenza stampa, eppure la partita è importante. "La Fiorentina fa parte di quel condominio per lo scudetto, di cui abbiamo parlato l’anno scorso - ha detto ancora il mister del Napoli - Italiano sa gestire bene la squadra, che ci ha messo parecchio in difficoltà in più occasioni. Ti vengono addosso, bisogna spostare rapidi la palla e trovare spazi".