Spalletti sul futuro: "Mi chiederò se sono nelle condizioni di dare al Napoli quello che merita"

"Io mi devo sempre porre la domanda se sono all'altezza di quello che il Napoli merita. Il lavoro mi ripaga ancora di più del risultato. Certo vincere uno scudetto a Napoli sarà una cosa extra, che mi farà stare comodo per sempre in qualsiasi posizione. Il mio contratto e le mie valutazioni? Ci sono da fare tante altre belle cose, piuttosto che pensare al contratto. Poi alla fine di tutto mi farò sempre la stessa domanda: sono nelle condizioni di dare a questo pubblico quello che merita? E poi da lì si parte. Fin quando sarò qui, la corda sarà sempre tirata". Così Luciano Spalletti ha risposto ad alcune domande sul suo futuro nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Napoli.

Lo sguardo alla frase di De Laurentiis sullo scudetto

Il tecnico azzurro ha parlato anche del suo famoso sguardo alle parole del patron azzurro Aurelio De Laurentiis a fine maggio scorso, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo, di voler riportare lo scudetto a Napoli: "Il mio sguardo alla frase di De Laurentiis a fine maggio scorso sullo scudetto? Voleva dire: 'Bene, ora si vede quali calciatori si porta a casa'. Io perchè sarei venuto a Napoli, se non per vincere? Non avevo bisogno dello stipendio. L'anno scorso sono arrivato terzo e mi avete attaccato gli striscioni che dovevo andar via. E tutt'ora ci sono critiche. Per questo io ho solo un obiettivo, che è quello di tentare di vincere. Io sono venuto qui convinto di provare a fare qualcosa di importante. E per stare un po' a Napoli, una città stimolante. Voi che siete abituati e la vedete sempre, non potete rimanere folgorati come chi viene da fuori".