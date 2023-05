Spalletti: "Con De Laurentiis ho definito tutto in quella cena. Non ho rifiutato aumenti e non ho altre offerte"

"Tarpare le ali? Non so cosa significhi. Bisogna chiederlo al presidente. Non era inerente a quello che ci eravamo detti a cena. A me non servono un paio di ali, ma un paio di stivali. Non ho bisogno di volare. E' tutto chiaro da quella sera della cena. Io ho chiarito e definito tutto. Il presidente poi lo dirà, ce lo siamo detti lì. Parlerà la società. Non c'è stata necessità di fare nessuna trattativa. Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio. Non ho da pagare nessuna clausola. Non ho ricevuto offerte da altre squadre, nè sono in attesa di offerte da altre squadre. Chi scrive questo, scrive il falso. O lo scrive perchè gli è stato detto così di scrivere. E sarebbe proprio brutto". Così Luciano Spalletti, dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, ha parlato del suo futuro nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Inter.

"Questa squadra ha un grande futuro. De Laurentiis ha detto di avere ambizioni di vincere la Champions"

"Ho già detto che il Napoli avrà un futuro importante perchè sono stati fatti passi corretti. Più difficile vincere o ripetersi? Più difficile partire essendo indicati come squadra che può arrivare ottava. E' più facile lavorare in questa situazione qui, rispetto a quando sono arrivato io. Il presidente stesso ha detto che questa squadra ha un grande futuro. Ha detto di avere ambizioni di vincere la Champions. Lui è quello che ha portato questa società da zero a questo punto", ha aggiunto l'allenatore del Napoli.

La sfida con l'Inter

"Noi di stimoli ne abbiamo ancora molti. Il calciatori la società li ha scelti bene e hanno una disciplina ferrea dentro se stessi. Noi abbiamo battuto tutte le squadre in questo campionato, tranne l'Inter. Questa è sicuramente una cosa stimolante".

"Se decidessi di ripartire, io riparto a mille all'ora"

"Io ai napoletani ho dato tutto il tempo che avevo. Ho dedicato tutte quelle che erano le mie capacità e le mie possibilità. Ho cercato di dare il massimo, ma ho ricevuto molto di più di quello che io ho dato. Quello che ho visto nelle ultime partite al Maradona rimarrà per sempre indelebile per me. La verà felicità è quando riesci a rendere felici gli altri. A Napoli a volte c'è un ambiente che crea difficoltà alla squadra, poi c'è la città, l'amore della gente, l'affetto, che rimette tutto a posto. Se posso escludere che nei prossimi tre anni possa andare alla Juventus? Io sono a posto così. Ogni anno, poi, alla mia età devo fare di nuovo l'inventario di quello che gira nella mia testa. E ti devi interrogare su come poi vuoi ripartire. Io se decidessi di ripartire, riparto a mille all'ora", ha concluso Spalletti.