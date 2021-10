Spalletti: "Fiorentina protagonista, non una sorpresa. Ghoulam e Mertens? Sono a disposizione"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto alla vigilia della trasferta del Franchi con i viola, parlando del momento Napoli ma anche di quello degli avversari.

Fiorentina-Napoli, le parole del tecnico azzurro

"La Fiorentina sta dimostrando di essere una protagonista di questo campionato, non è una sorpresa - ha spiegato il tecnico azzurro - È una grande squadra che si sta imponendo nella zona nobile della classifica. È una società che ha una storia nobile e che sta tornando protagonista''.

''Le partite non sono mai uguali e non hanno nulla di scontato. La gara con lo Spartak ci dimostra come si può avere il pieno dominio di una gara eppure avere episodi che ti cambiano l'esito - avverte l'allenatore toscano - La Fiorentina è allenata da un ottimo tecnico che si è saputo subito imporre. Per tutte queste considerazioni ci vorrà la forza e qualità dell'intera squadra per offrire una prestazione all'altezza''. ''La Fiorentina ha giocato partite di grande livello sinora, ti viene a cercare, ti pressa e sta esprimendo un gran calcio. Questo è gran merito di Italiano - e sulla mentalità in campo del Napoli conclude - Ci vuole personalità e tecnica. Bisogna giocare palla veloce e precisa, ma anche saper agire da squadra quando subisci l'aggressione. Ci vuole una squadra corta che si aiuta e sa stare compatta".

Il recupero degli infortunati

Spalletti ha dato alcune indicazioni sul recupero di Ghoulam e Mertens. "Ghoulam viene con noi - ha detto l'allenatore toscano - se lo porto è segno che sta bene. È a disposizione. Mertens è a posto, a volte si fanno delle valutazioni, volevo farlo giocare un po' contro lo Spartak poi la partita ha ribaltato i calcoli ed ho usato qualche calciatore che non avrei voluto schierare. Però è a disposizione e utilizzabile. Sul dualismo Meret e Ospina dico che sono entrambi forti, due portieri però non si possono far giocare e si rischia di penalizzare oltre i suoi demeriti chi non viene scelto".

Il problema Coppa d'Africa

"Napoli penalizzato da Coppa d'Africa? Sono d'accordo e sono in sintonia con De Laurentiis. Ha ragione quando dice che le nazionali devastano i club dal punto di vista delle potenzialità", ha detto ancora Spalletti. Saranno 5 i giocatori africani del Napoli assenti durante il periodo della Coppa d'Africa a gennaio, un argomento che tiene banco oramai da prima che iniziasse la stagione. "Dobbiamo gestire questo campionato in una maniera o nell'altra. C'è più di una insidia, ma abbiamo la possibilità di avere un Napoli attrezzato in grado di combattere sempre con tutti. Se no sarebbe un peccato".