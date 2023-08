"Alcuni club di Serie A avrebbero chiesto alla Figc di non pagare al Napoli la clausola per Spalletti"

Nelle scorse ore alcuni club di Serie A avrebbero contattato la Federazione chiedendo di non pagare la clausola per liberare Luciano Spalletti. E’ quanto scrive il giornalista Emanuele Corazzi su Cronache di Spogliatoio.

“Il loro punto di vista è molto semplice: non è giusto che soldi della FIGC entrino all’interno delle casse di un club concorrente. Nel caso in cui la FIGC decida di pagare, sono addirittura state minacciate le interrogazioni parlamentari. De Laurentiis, dall’altro lato, sembra non abbia intenzione di fare un passo indietro, per lui non è una questione di soldi ma di principio e di lealtà imprenditoriale. Inoltre anche la clausola per gli allenatori – come quella per i calciatori – dev’essere pagata da quest’ultimi. Quindi sarebbe Spalletti tecnicamente a dover pagare per liberarsi dal Napoli, come richiesto dalla burocrazia dei contratti. Il Napoli andrebbe poi, eventualmente, in battaglia legale con Spalletti e non con la FIGC, che burocraticamente non sarebbe neanche tenuta a ‘rimborsare’ il tecnico ma che nella pratica andrebbe poi ad accollarsi il debito di Spalletti. Dunque: la Federazione è pronta a supportare Spalletti che sta studiando la situazione con dei consulenti in materia legale e del lavoro”, spiega Corazzi.