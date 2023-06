Bobo Tv a teatro, Spalletti canta con i tifosi "I campioni dell'Italia siamo noi" | VIDEO

Il tecnico azzurro al "Troisi" per salutare Vieri e compagni nel loro primo appuntamento in città

Luciano Spalletti è stato ospite del primo appuntamento della Bobo Tv a Napoli. Il tecnico azzurro è apparso a sorpresa sul palco del teatro Troisi insieme a Vieri e compagni per un breve saluto. L'allenatore, acclamatissimo dalla folla in platea, ha cantato con i tifosi il coro "i campioni dell'Italia siamo noi", come mostrano le immagini pubblicate in una storia su Instagram dall'account @bobotvofficial.