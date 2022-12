Mihajlovic, Spalletti alla camera ardente a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa

C'era anche Luciano Spalletti, tra alcuni personaggi del calcio italiano, che questa mattina in Campidoglio a Roma hanno visitato la camera ardente per salutare per l'ultima volta Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del Napoli ha voluto rendere omaggio al collega serbo scomparso venerdì scorso in una clinica capitolina.

"Il calcio perde una persona di valore. Il mio ricordo è legato al nostro ultimo incontro a Bologna: ha usato parole molto carine verso il mio Napoli. Sinisa ti faceva subito capire chi avevi di fronte. Non aveva il timore di nascondersi per poi fregarti. Mi rimane la sua forza, una persona di valore. Lo percepivi subito quando lo incontravi o ci giocavi contro", ha detto Spalletti all'uscita ai microfoni di Sky Sport.